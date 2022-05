Trasmissione domande assegno unico, rilascio di nuove funzionalità nella procedura Internet (Di lunedì 23 maggio 2022) ROMA – . 1) Modifica della domanda; 2) Visualizzazione dei pagamenti; 3) Evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze. 1. Modifica della domanda Accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” dalla home page dell’applicazione si possono visualizzare i dati della domanda già L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 23 maggio 2022) ROMA – . 1) Modifica della domanda; 2) Visualizzazione dei pagamenti; 3) Evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze. 1. Modifica della domanda Accedendo alla sezione “Consulta e gestisci leche hai presentato” dalla home page dell’applicazione si possono visualizzare i dati della domanda già L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Advertising

Giallo13825987 : @barbarab1974 Da Fazio? Ma chi l'avrebbe mai detto che sarebbero spuntati in quella trasmissione con un conduttore… - pasdran : @LaNotiziaTweet E'1bugiardo incompetente, XKé lunedi scorso Report Lo ha intervistato sulla possibilità di sbloccar… - A_Mandice : @ilgiornale Pessima conduzione della trasmissione @Ariachetira da parte di @myrtamerlino! Parla sempre lei, si sovr… - LaGio_91 : Lo scopo di #Armando in trasmissione è prendere il posto di #Maria? Perchè mi sembra palese che in ogni puntata dec… - cindykia25644 : RT @MangelaVilo: @marrxbetter @sogni_al @gunsroseslink @lasorafilippa @flamlovesgigino @gossiptv__ In AR SONO entrati tutti prima della fin… -