Trame Sonore’ Mantova Chamber Music Festival festeggia 10 anni

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Compie 10ilinternazionale ‘, pensato dal direttore artistico Carlo Fabiano, da 40anima dell’Orchestra da Camera di. L’versario sarà celebrato dall’1 al 5 giugno prossimi con un’inedita trama denominata ‘one2one’, che propone concerti per un solo spettatore nella grotta del Giardino Segreto di Palazzo Te. Protagonisti di queste performance i violinisti Nurit Stark, Stephen Waarts e Francesco Senese, il clarinettista Pablo Barragan e i violoncellisti Miriam Prandi e GiovGnocchi. Per aggiudicarsi i concerti è attiva un’asta online al sito one2one.bidinside.com. Pensata come originale iniziativa di fundraising, resa possibile della sensibilità e generosità degli artisti coinvolti, l’asta ...