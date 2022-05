Tragedia durante una gara: direttore sportivo travolto da un ciclista friulano muore sul colpo. In gravi condizioni il corridore (Di lunedì 23 maggio 2022) Un tragico incidente, con un morto e un ferito grave, funesta la 40esidi Castelfidardo, superclassica del ciclismo dilettanti che in passato ha visto affermarsi nel tracciato marchigiano futuri ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 maggio 2022) Un tragico incidente, con un morto e un ferito grave, funesta la 40esidi Castelfidardo, superclassica del ciclismo dilettanti che in passato ha visto affermarsi nel tracciato marchigiano futuri ...

