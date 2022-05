Tra i prossimi documentari prodotti da Rai Cinema ci sono titoli davvero molto interessanti (Di lunedì 23 maggio 2022) Rai Cinema durante il Festival di Cannes ha presentato alcuni titoli di documentari che vedremo nel prossimo futuro. La macchina che racconta la realtà è più oleata che mai, soprattutto di questi tempi in cui è necessaria e vitale. Vi segnaliamo 10 titoli eterogenei. Dal ritratto attraverso istantanee della Regina Elisabetta, realizzato da un grande fotografo come Fabrizio Ferri, al ritorno dietro la macchia da presa di Roberto Minervini e Gianfranco Rosi, il nostro documentarista più conosciuto all’estero. Dal racconto delle imprese della Sampdoria nel 1990-91 insieme a Vialli e Mancini e della Nazionale durante il Mondiale del 1982, a quello di Pietro Marcello sulla lunga e sanguinosa battaglia di Stalingrado avvenuta nel corso II Guerra Mondiale. 10 nuovi documentari Rai ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 23 maggio 2022) Raidurante il Festival di Cannes ha presentato alcunidiche vedremo nel prossimo futuro. La macchina che racconta la realtà è più oleata che mai, soprattutto di questi tempi in cui è necessaria e vitale. Vi segnaliamo 10eterogenei. Dal ritratto attraverso istantanee della Regina Elisabetta, realizzato da un grande fotografo come Fabrizio Ferri, al ritorno dietro la macchia da presa di Roberto Minervini e Gianfranco Rosi, il nostrosta più conosciuto all’estero. Dal racconto delle imprese della Sampdoria nel 1990-91 insieme a Vialli e Mancini e della Nazionale durante il Mondiale del 1982, a quello di Pietro Marcello sulla lunga e sanguinosa battaglia di Stalingrado avvenuta nel corso II Guerra Mondiale. 10 nuoviRai ...

