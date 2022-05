Torino, ora Belotti aspetta Juric: il motivo (Di lunedì 23 maggio 2022) Il rinnovo di Belotti con il Torino è ancora da valutare: il Gallo non ha sciolto le riserve e attende aspettare Juric Belotti non ha ancora sciolto le riserve sul suo rinnovo con il Torino. Il Gallo attende aspettare l’incontro tra Juric e la società per capire le ambizioni e i progetti dei granata. Soltanto li capirà il da farsi e se restare o meno a Torino. Le idee del tecnico e dell’attaccante sono le stesse, lottare per portare in Europa il Torino, ma per farlo serve una serie di investimenti oculati. Intanto gli interessi nei confronti di Belotti non mancano con Napoli, Fiorentina, Roma e Milan alla finestra. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Il rinnovo dicon ilè ancora da valutare: il Gallo non ha sciolto le riserve e attenderenon ha ancora sciolto le riserve sul suo rinnovo con il. Il Gallo attendere l’incontro trae la società per capire le ambizioni e i progetti dei granata. Soltanto li capirà il da farsi e se restare o meno a. Le idee del tecnico e dell’attaccante sono le stesse, lottare per portare in Europa il, ma per farlo serve una serie di investimenti oculati. Intanto gli interessi nei confronti dinon mancano con Napoli, Fiorentina, Roma e Milan alla finestra. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

