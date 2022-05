Toni Capuozzo non apprezza la posizione dell'Italia: “O dai le armi o fai il negoziatore” (Di lunedì 23 maggio 2022) Toni Capuozzo ha paura delle conseguenze della guerra in Ucraina. Il giornalista ed ex inviato sui fronti caldi dei conflitti mondiali è tra gli ospiti della puntata del 23 maggio di Quarta Repubblica, talk show del lunedì di Rete4 condotto da Nicola Porro, e pone dei dubbi sull'avanzamento dei negoziati tra Kiev e la Russia, manifestando soprattutto la posizione contraddittoria dell'Italia: “Non mi convince la personificazione dei negoziati, l'Europa è schierata e la Nato è parte belligerante. L'Italia ha partorito una bozza di pace ma o dai le armi o fai il negoziatore. Io in autunno sono più preoccupato per noi che per i russi. Credo che non sia saggio rivelarsi cedevole prima che il negoziato ... Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022)ha paurae conseguenzea guerra in Ucraina. Il giornalista ed ex inviato sui fronti caldi dei conflitti mondiali è tra gli ospitia puntata del 23 maggio di Quarta Repubblica, talk show del lunedì di Rete4 condotto da Nicola Porro, e pone dei dubbi sull'avanzamento dei negoziati tra Kiev e la Russia, manifestando soprattutto lacontraddittoria: “Non mi convince la personificazione dei negoziati, l'Europa è schierata e la Nato è parte belligerante. L'ha partorito una bozza di pace ma o dai leo fai il. Io in autunno sono più preoccupato per noi che per i russi. Credo che non sia saggio rivelarsi cedevole prima che il negoziato ...

Advertising

TerroneDoc : RT @doluccia16: Sulle domande di Toni Capuozzo, la ministra ucraina è andata prima in tilt, poi si è spenta. E quindi ha risposto una cosa… - cicciagatta : RT @strange_days_82: La vice ministro ucraina non sa cosa rispondere a Toni Capuozzo, fa solo propaganda. E meno male che si lamentava dell… - AjcHead : RT @strange_days_82: La vice ministro ucraina non sa cosa rispondere a Toni Capuozzo, fa solo propaganda. E meno male che si lamentava dell… - rosaroccaforte : RT @strange_days_82: La vice ministro ucraina non sa cosa rispondere a Toni Capuozzo, fa solo propaganda. E meno male che si lamentava dell… - GibelliniPaolo : RT @strange_days_82: La vice ministro ucraina non sa cosa rispondere a Toni Capuozzo, fa solo propaganda. E meno male che si lamentava dell… -