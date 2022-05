Tiro a segno, Coppa del Mondo juniores Suhl 2022: Italia, tre certezze e tante speranze per il futuro (Di lunedì 23 maggio 2022) Una trasferta proficua e che ha caricato d’entusiasmo l’ambiente. L’Italia del Tiro a segno juniores è tornata a casa con questi sentimenti dalla trasferta a Suhl, dove si è tenuto il classico appuntamento della Coppa del Mondo dedicato ai più giovani. Danilo Dennis Sollazzo, Sofia Ceccarello e Michele Bernardi, tutti e tre nel settore di carabina, hanno chiaramente fatto capire una volta di più, e semmai ce ne fosse stato bisogno, che sono pronti a entrare nel Mondo dei “Big”, peraltro avendo la possibilità di fare bene sia nei concorsi individuali sia, con alternanza maschile, nei contest di Mixed Team. Ma anche il comparto delle pistole, può sorridere. Mattia Scodes, Matteo Mastrovalerio e Luca Arrighi, oltre a Giada Giannachi, Cristina Magnani e ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 maggio 2022) Una trasferta proficua e che ha caricato d’entusiasmo l’ambiente. L’delè tornata a casa con questi sentimenti dalla trasferta a, dove si è tenuto il classico appuntamento delladeldedicato ai più giovani. Danilo Dennis Sollazzo, Sofia Ceccarello e Michele Bernardi, tutti e tre nel settore di carabina, hanno chiaramente fatto capire una volta di più, e semmai ce ne fosse stato bisogno, che sono pronti a entrare neldei “Big”, peraltro avendo la possibilità di fare bene sia nei concorsi individuali sia, con alternanza maschile, nei contest di Mixed Team. Ma anche il comparto delle pistole, può sorridere. Mattia Scodes, Matteo Mastrovalerio e Luca Arrighi, oltre a Giada Giannachi, Cristina Magnani e ...

Advertising

chevida : ...un po' datato...Tanto che il tiro a segno è ormai dievntato il consolato Statunitense...ma belle idee, in partic… - MorenaCuori : @Linerazzurra Buon pomeriggio ??, oggi mi sento come al tiro a segno. Presa di mira, ????. Ma che problemi hanno i bil… - danielamarch8 : RT @rami555555555: Ci ha stufato questa distinzione tra chi ama la pace e chi no. Io amo la pace, ma guarda i palestinesi che si sono lasc… - rami555555555 : Ci ha stufato questa distinzione tra chi ama la pace e chi no. Io amo la pace, ma guarda i palestinesi che si sono… - paolofanel : @Massimi06250625 @a_meluzzi Eccellente opportunità per fare tiro a segno !!! -