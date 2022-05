tirana ' na brutta aria mercoledi' la finale di conference roma - feyenoord | allarme scontri

(Di lunedì 23 maggio 2022) Francesco Balzani per leggo.itstadio Inizia l'esodo, e iniziano le paure. Già da oggi molti tifosi diprenderanno d'assalto l'Albania per assistere mercoledì alladiLeague. L'...

Advertising

centobuste : @BoniekZibi tirana brutta aria... - chiccou2 : @BoniekZibi Tirana brutta aria?? - DaniOcean12 : @ismaele_77 @stra_roma Paraculitte e na brutta malattia. Tanto pe capisse-di quello che dite, fattè o pensate nient… - untizioapiedi : RT @lorenzrulez: @Moussolinho @nonon1906 Tirana brutta aria - Moussolinho : RT @lorenzrulez: @Moussolinho @nonon1906 Tirana brutta aria -

Francesco Balzani per leggo.itstadio Inizia l'esodo, e iniziano le paure. Già da oggi molti tifosi di Roma e Feyenoord prenderanno d'assalto l'Albania per assistere mercoledì alla finale di Conference League. L'allerta è ai ...L'inglese al posto di riposare in vista disegna una doppietta e fa felice Mou (tris di ... Al 33' Abraham fa a pezzi la difesa del Toro (Zima scivola pure,la palla precedente di Brekalo) ...Mercoledì nella capitale dell’Albania la finale europea tra Roma e Feyenoord. Il Comune teme l’invasione e blinda la città: niente auto, fate un giorno di festa ...Per questo, il 25 maggio tiferemo per la nostra squadra come se fosse lì, sotto i nostri occhi. Una parte del ricavato della vendita dei biglietti contribuirà al progetto 'Superiamo gli ostacoli' La s ...