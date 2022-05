Tiger Woods si ritira dal Pga per infortunio (Di lunedì 23 maggio 2022) Tiger Woods si è ritirato dal PGA Championship al termine di un terzo giro nel quale si è visto molto sofferente. Dopo aver compiuto un'autentica impresa risalendo la classifica e superando il taglio ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022)si èto dal PGA Championship al termine di un terzo giro nel quale si è visto molto sofferente. Dopo aver compiuto un'autentica impresa risalendo la classifica e superando il taglio ...

Advertising

infoitsport : Golf, PGA Championship 2022: Pereira in fuga nel terzo giro, Molinari perde posizioni. Ritiro per Tiger Woods - infoitsport : Tiger Woods si ritira dal campionato Pga: «Ha un problema a una gamba» - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Il campione americano di golf Tiger Woods è stato costretto ad abbandonare al terzo turno il Pga Cham… - zazoomblog : Golf Tiger Woods si ritira al Pga Championship: il dolore alla gamba non gli dà tregua - #Tiger #Woods #ritira… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Il campione americano di golf Tiger Woods è stato costretto ad abbandonare al terzo turno il Pga… -