Territorio Ragusa | smarrimento dell’Amministrazione

Ragusa – "smarrimento dell'Amministrazione e del Territorio, la situazione politica a Ragusa non lascia presagire nulla di buono: oggi domenica 22 maggio leggiamo che tutto sarà pronto per l'estate, che in fondo è ormai arrivata". E' quanto scrive "Ragusa Territorio" in una nota diffusa ieri."Sarà pronto il lungomare, saranno pronti i campetti di via delle Sirene, – scrive Ragusa Territorio – ma non la club house, sarà pronta la pista ciclabile da piazza Malta alla pre-riserva, ma non quella allargata del lungomare Bisani.Ancora annunci, ma non sappiamo se i cittadini Ragusani potranno godere di queste strutture, se avranno la possibilità economica di comprare la bici o la racchetta.

