Tentato suicidio a Latina Scalo, minaccia di buttarsi da un palazzo: salvato dalla Polizia (Di lunedì 23 maggio 2022) Latina – Nella mattinata di ieri, 22 maggio, giungeva alla Sala Operativa la telefonata di un cittadino che segnalava la presenza di un uomo sul cornicione di un terrazzo del palazzo di fronte, in località Latina Scalo. Sul posto venivano inviate due volanti che accertavano l’effettiva presenza di una persona sul tetto del palazzo con evidenti intenti suicidi. Constatata l’impossibilità di riuscire a stabilire un contatto verbale con il soggetto, il quale non rispondeva alle sollecitazioni né del personale di Polizia né degli altri cittadini che si erano affollati sul marciapiede sottostante, gli operatori decidevano di intervenire salendo sul tetto. Uno degli agenti riusciva a portarsi sul tetto utilizzando una porta di accesso non visibile all’uomo e procedendo a carponi per non ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 23 maggio 2022)– Nella mattinata di ieri, 22 maggio, giungeva alla Sala Operativa la telefonata di un cittadino che segnalava la presenza di un uomo sul cornicione di un terrazzo deldi fronte, in località. Sul posto venivano inviate due volanti che accertavano l’effettiva presenza di una persona sul tetto delcon evidenti intenti suicidi. Constatata l’impossibilità di riuscire a stabilire un contatto verbale con il soggetto, il quale non rispondeva alle sollecitazioni né del personale diné degli altri cittadini che si erano affollati sul marciapiede sottostante, gli operatori decidevano di intervenire salendo sul tetto. Uno degli agenti riusciva a portarsi sul tetto utilizzando una porta di accesso non visibile all’uomo e procedendo a carponi per non ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @nonelarena: #nonelarena Patrizia D'Addario: 'Ho tentato il suicidio in tribunale, ero stanca' #patriziadaddario - Lodamarco1 : RT @La7tv: #nonelarena Patrizia D'Addario: 'Ho tentato il suicidio in tribunale, ero stanca' - nonelarena : #nonelarena Patrizia D'Addario: 'Ho tentato il suicidio in tribunale, ero stanca' #patriziadaddario - La7tv : #nonelarena Patrizia D'Addario: 'Ho tentato il suicidio in tribunale, ero stanca' - O0O0O000O0O0 : È sequestro di persona ,tortura , tentato omicidio e istigazione al suicidio. Ma vi rendete conto di che bestie che sono? -