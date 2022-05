Tensione nel Pacifico, prima grana il nuovo premier australiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Ha prestato giuramento il leader del partito laburista australiano Anthony Albanese, da oggi 31° primo ministro del paese, promettendo un percorso di cambiamento e di affrontare temi come la crisi climatica, l'aumento del costo della vita e le disuguaglianze. I laburisti tornano quindi a governare l’Australia dopo nove anni di opposizione con il sostegno di Verdi e Indipendentisti, i quali hanno posto proprio sul clima le loro intenzioni. Significativo anche il voto delle donne per i laburisti, che hanno così contribuito a porre fine a quasi un decennio di governo della coalizione conservatrice. Mentre i voti sono ancora in fase di conteggio e la composizione del governo deve ancora essere finalizzata, Albanese ha prestato giuramento in modo da poter partecipare a una riunione chiave del gruppo di sicurezza "Quad" che si terrà domani (martedì) a Tokyo. Albanese, ... Leggi su panorama (Di lunedì 23 maggio 2022) Ha prestato giuramento il leader del partito laburistaAnthony Albanese, da oggi 31° primo ministro del paese, promettendo un percorso di cambiamento e di affrontare temi come la crisi climatica, l'aumento del costo della vita e le disuguaglianze. I laburisti tornano quindi a governare l’Australia dopo nove anni di opposizione con il sostegno di Verdi e Indipendentisti, i quali hanno posto proprio sul clima le loro intenzioni. Significativo anche il voto delle donne per i laburisti, che hanno così contribuito a porre fine a quasi un decennio di governo della coalizione conservatrice. Mentre i voti sono ancora in fase di conteggio e la composizione del governo deve ancora essere finalizzata, Albanese ha prestato giuramento in modo da poter partecipare a una riunione chiave del gruppo di sicurezza "Quad" che si terrà domani (martedì) a Tokyo. Albanese, ...

