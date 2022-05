Tennis, Sinner e Musetti pronti per l’esordio al Roland Garros (Di lunedì 23 maggio 2022) Parigi – L’Italia del Tennis si prepara ad esordire al Roland Garros con i suoi uomini migliori. Domani Jannik Sinner scende in campo contro lo statunitense Bjorn Fratangelo, mentre Lorenzo Sonego trova sulla sua strada il tedesco Peter Gojowczyk. Esordio di tutt’altro tenore quello che attende Lorenzo Musetti, che incrocerà la racchetta con Stefanos Tsitsipas, finalista lo scorso anno a parigi e attuale n.4 del mondo. Gli esperti Sisal prevedono un esordio in discesa Sinner, favorito a 1,06 rispetto al 7,50 di un Fratangelo attuale numero 186 del mondo. Il successo per 3-0 è in quota a 1,52 mentre lo stesso risultato esatto ma per lo statunitense pagherebbe 30 volte la posta. Il vincitore del match sfiderà uno tra Carballes Baena e Otte. Un solo precedente tra Sonego e Gojowczyk, a ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 23 maggio 2022) Parigi – L’Italia delsi prepara ad esordire alcon i suoi uomini migliori. Domani Jannikscende in campo contro lo statunitense Bjorn Fratangelo, mentre Lorenzo Sonego trova sulla sua strada il tedesco Peter Gojowczyk. Esordio di tutt’altro tenore quello che attende Lorenzo, che incrocerà la racchetta con Stefanos Tsitsipas, finalista lo scorso anno a parigi e attuale n.4 del mondo. Gli esperti Sisal prevedono un esordio in discesa, favorito a 1,06 rispetto al 7,50 di un Fratangelo attuale numero 186 del mondo. Il successo per 3-0 è in quota a 1,52 mentre lo stesso risultato esatto ma per lo statunitense pagherebbe 30 volte la posta. Il vincitore del match sfiderà uno tra Carballes Baena e Otte. Un solo precedente tra Sonego e Gojowczyk, a ...

