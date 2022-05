(Di lunedì 23 maggio 2022) Naomiè uscita al primo turno del Roland Garros dopo aver perso contro l’americana Anisimova. Quest’anno la giapponese aveva giocato solo due partite sulla terra battuta per vari problemi fisici avuti. Lata dopo la sconfitta ha dichiarato: “Ho giocato solo due partite sulla terra battuta quest’anno. Vorrei aver giocato di più ed essere stato in Europa più a lungo per prepararmi a questo torneo. È un po’ deludente, ma sono contento del mio atteggiamento. L’ultima volta che ho affrontato Anisimova ero più arrabbiato con me stesso.di aver fatto progressi su quella parte. Per quanto riguarda il mio stato di fiducia, non ho molto in me stesso.di essere un giocatore contro il quale nessuno vuole giocare, per via dei miei risultati passati, ma non sono cresciuto su questo tipo di superficie, né ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis, #Osaka su #Wimbledon: 'Non penso di partecipare. Senza punti sarà una mostra' - Gazzetta_it : Swiatek, tutto facile. L'Anisimova ritrovata batte Osaka. Trevisan avanti #RolandGarros - teletext_ch_it : Tennis: Naomi Osaka subito fuori - glooit : Tennis: Parigi, subito fuori Naomi Osaka leggi su Gloo - RSIsport : ??La numero 1 al mondo Iga Swiatek avanza facilmente al 2o turno del Roland Garros, fuori la Osaka -

Per la competitività c'è tempo, e probabilmente la stagione sul cemento americano (il suo preferito) darà più indicazioni sul futuro dellaDopo Ons Jabeur (WTA 6) e Garbine Muguruza (10) il Roland Garros perde un'altra protagonista del tabellone femminile. Naomi(38) infatti stata eliminata al primo turno da Amanda Anisimova (28), col punteggio di 7 - 5 6 - ...Naomi Osaka dopo l'eliminazione dai Roland Garros parla di Wimbledon: "Non penso parteciperò, senza punti sarà come una mostra" ...Naomi Osaka’s return to the French Open has ended in the first round. The former top-ranked player lost her opening match to Amanda Anisimova 7-5, 6-4 at Roland Garros on Court Suzanne Lenglen. Osaka ...