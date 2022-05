Tennis, Martina Trevisan vola al secondo turno del Roland Garros (Di lunedì 23 maggio 2022) Parigi – Dopo il trionfo al Torneo di Rabat (leggi qui), riparte alla grande la stagione di Martina Trevisan. La Tennista italiana è al Roland Garros e sul rosso di Parigi batte la britannica Harriet Dart. Avanza la numero 59 al mondo al secondo turno grazie al risultato a favore in tabellone di 6-0, 6-2. (foto@FederTennis-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 23 maggio 2022) Parigi – Dopo il trionfo al Torneo di Rabat (leggi qui), riparte alla grande la stagione di. Lata italiana è ale sul rosso di Parigi batte la britannica Harriet Dart. Avanza la numero 59 al mondo algrazie al risultato a favore in tabellone di 6-0, 6-2. (foto@Feder-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

