Ten Hag si presenta: «Allo United per vincere, Ronaldo dentro al progetto» (Di lunedì 23 maggio 2022) . Le parole del tecnico dei Red Devils Erik Ten Hag è stato presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Manchester United. SENSAZIONI – «Sono felice di essere qui, mi hanno dato tutti un caloroso benvenuto. Non vedo l’ora di cominciare, questa è casa mia e voglio vincere». MERCATO – «Sto ancora analizzando la situazione. Non vedo l’ora di lavorare con questi giocatori. Un anno fa sono arrivati secondi in Premier, c’è un enorme potenziale». PREMIER LEAGUE – «Non ci penso ora. Dobbiamo cominciare un progetto e ci vuole tempo. Vogliamo vincere tutte le partite, poi vedremo. La Premier è un campionato fantastico; ho già incontrato allenatori e squadre di Premier e so come affrontare il torneo. È il migliore del mondo, non vedo l’ora di mettermi alla prova». FUTURO ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) . Le parole del tecnico dei Red Devils Erik Ten Hag è statoto in conferenza stampa come nuovo allenatore del Manchester. SENSAZIONI – «Sono felice di essere qui, mi hanno dato tutti un caloroso benvenuto. Non vedo l’ora di cominciare, questa è casa mia e voglio». MERCATO – «Sto ancora analizzando la situazione. Non vedo l’ora di lavorare con questi giocatori. Un anno fa sono arrivati secondi in Premier, c’è un enorme potenziale». PREMIER LEAGUE – «Non ci penso ora. Dobbiamo cominciare une ci vuole tempo. Vogliamotutte le partite, poi vedremo. La Premier è un campionato fantastico; ho già incontrato allenatori e squadre di Premier e so come affrontare il torneo. È il migliore del mondo, non vedo l’ora di mettermi alla prova». FUTURO ...

Advertising

Guido17595958 : @ferrix88 @Andrea842631710 Beh il Barça con Xavi è avviato a tornare in alto con i giovani fenomeni che ha. Se pren… - ale87bs : @Alex_Cruijff14 Ma ci sarà semrpe Ten Hag, ovvio che farà bene. Vai da Simeone, allegri, Ancelotti... Zidane quando… - ErCardinale : Quindi mi state dicendo che io ora ho Ten Hag tatuato e non Heisenberg? - utzi_26 : Inutile dire che verrà usata appena Ten Hag perderà un derby contro il City - domperigeorge : @Digreeee Lo United con Ten Hag fa bella paura, ma anche l'Arsenal non scherza eh. -