Ten Hag esce allo scoperto su Ronaldo | la decisione sul futuro dell’ex Juve!

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ha finalmente inizio il matrimonio tra il Manchester United ed Erik Ten Hag. L’allenatore ex Ajax si è presentato oggi in conferenza stampa ai tifosi dei Red Devils. Stando alle dichiarazioni raccolte da Tuttomercatoweb.com, il tecnico ha parlato anche deldi Cristiano. Ten Hag Manchester United LE PAROLE “Sono felice di essere qui, mi hanno dato tutti un caloroso benvenuto. Non vedo l’ora di cominciare, questa è casa mia e voglio vincere”. Il punto sul mercato: “Sto ancora analizzando la situazione. Non vedo l’ora di lavorare con questi giocatori. Un anno fa sono arrivati secondi in Premier, c’è un enorme potenziale”. Suldi Cristiano: “Certo, sarà con noi, fa parte del progetto. Non vedo l’ora di lavorare con lui. Cosa mi aspetto? I gol”. Vittorio Assenza