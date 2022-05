Tasse Netflix: versati quasi 56 milioni, patteggiamento col fisco italiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Il patteggiamento a seguito anche di un'inchiesta della procura di Milano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 23 maggio 2022) Ila seguito anche di un'inchiesta della procura di Milano L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Tasse Netflix: versati quasi 56 milioni, patteggiamento col fisco italiano - GameXperienceIT : Netflix multata in Italia per 56 milioni di euro di tasse non pagate - ParliamoDiNews : Netflix, che stangata: 56 milioni al Fisco per le tasse non pagate in Italia fino al 2019 - - babeari969 : @Africanasoul @giulianol Considerando che #Netlix fattura in Italia circa 500 mln anno, direi che 58mln di tasse pe… - St4tlerWaldorf : #Netflix patteggia con #agenziadelleentrate 60Milioni di tasse. Bene ma io non riesco a trovare l'importo contestato. Qualcuno ne ha idea? -