Tancredi | “Ho rigiocato mentalmente la finale tante volte”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 23 maggio 2022) Interessante intervista tra le pagine del Tempo, rilasciata a FrancoFranco, ex storico portiere della Roma, ha rilasciato un’intervista a “Tempo” che è stata ripresa da diversi siti, tra cui laroma24.it. Parlando tra passato e presente prendiamo le risposte che rievocano lacontro il Liverpool. Ecco alcuni estratti Che cosa successe a voi prima di quel Roma-Liverpool? “Liedholm decise di portarci in ritiro. ?…? Prima di giocare con il Liverpool Liedholm ci portò in ritiro per una settimana, io avrei fatto una scelta diversa. Era trascorso troppo tempo tra l’ultima di campionato e ladell’Olimpico, in più a Cavalese pioveva tutti i giorni. Fu veramente un ritiro pesante. Il Liverpool invece disputò due amichevoli al caldo. La mia idea è che se le avessimo giocate anche noi saremmo ...