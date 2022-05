Taiwan | il Pentagono frena Biden sull’intervento militare Usa | «La nostra politica non è cambiata»

(Di lunedì 23 maggio 2022) «Laamericana sulla “Cina unica” non è. Il presidente Joeha solo sottolineato il nostro impegno a fornire ai mezzi per difendersi». Il capo delLloyd Austin ha ridimensionato le parole del presidentesudurante una conferenza stampa a Ramstein. Stamattina, 24 maggio, durante il punto stampa congiunto con il primo ministro giapponese Fumio Kishida a Tokyo, aera stato chiesto se gli Stati Uniti sarebbero disposti a intervenire per aiutarecome accaduto con l’Ucraina in caso di invasione da parte della Cina.aveva risposto di essere pronto a un intervento. «Non penso che l’invasione ci sarà», aveva specificato, ...

... "Sefosse attaccata, certo che interverremmo". "Non c'è cambiamento di politica", hanno detto funzionari della Casa Bianca e delsubito dopo l'uscita del presidente. Quello delle "...... ma in base alRelations Act del 1979 gli Stati Uniti sono impegnati a fornire aarmi ... Nel frattempo, ile il dipartimento di Stato americano stanno valutando la possibilità di ...Il presidente americano a sorpresa promette la difesa anche militare dell'isola in caso di invasione. Riunisce 13 Paesi in un maxi-patto per l'Indo ...La «Strategic ambiguity» degli Stati Uniti, le risposte lapidarie di Biden e la strategia della «zona grigia» della Cina: cosa può succedere ora ...