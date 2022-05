Taiwan: Biden parla di eventuale difesa militare Usa e la Cina replica (Di lunedì 23 maggio 2022) Gli Stati Uniti sarebbero pronti a difendere Taiwain militarmente qualora fosse necessario. O almeno questa è l'eventualità che si può desumere dalle parole di Joe Biden. Il presidente americano è intervenuto nel corso di una conferenza stampa congiunta con il premier del Giappone Fumoi Kishida. L'incontro con i giornalisti è avvenuto dopo il faccia a faccia tra i due. E non è una dichiarazione di poco conto se si considera che sullo sfondo c'è la Cina da cui è già arrivata una replica. Tuttavia, poche ore dopo sono anche emerse delle precisazioni da funzionari di Washginton rispetto a quella che è la posizione americana sul tema. Ma è bene andare con ordine. Quel «Yes» di Biden su Taiwan «Yes». È una parola molto chiara quella con cui il presidente americano ha risposto a domanda diretta sulla ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 23 maggio 2022) Gli Stati Uniti sarebbero pronti a difendere Taiwain militarmente qualora fosse necessario. O almeno questa è l'eventualità che si può desumere dalle parole di Joe. Il presidente americano è intervenuto nel corso di una conferenza stampa congiunta con il premier del Giappone Fumoi Kishida. L'incontro con i giornalisti è avvenuto dopo il faccia a faccia tra i due. E non è una dichiarazione di poco conto se si considera che sullo sfondo c'è lada cui è già arrivata una. Tuttavia, poche ore dopo sono anche emerse delle precisazioni da funzionari di Washginton rispetto a quella che è la posizione americana sul tema. Ma è bene andare con ordine. Quel «Yes» disu«Yes». È una parola molto chiara quella con cui il presidente americano ha risposto a domanda diretta sulla ...

