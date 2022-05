Tagliavanti | assicurare a Roma poteri e risorse adeguate

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 maggio 2022)– “E’ arrivato il momento dialla Capitale del Paese. Sono anni che di questo tema si discute, ma fino ad oggi non si è ancora visto alcun atto concreto econtinua a essere governata come qualsiasi altra piccola città del nostro Paese, più o meno con gli stessidi sempre.inadeguati e non adatti a creare ricchezza e benessere e a competere con le altre grandi città del mondo. Non si tratta di forma, ma di sostanza”. Sono queste le parole del presidente della Camera di commercio di, Lorenzo, in seguito all’audizione del sindaco alla Commissione capitolinaCapitale, statuto e innovazione. “Governare una città complessa ...