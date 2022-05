Taekwondo, l’Italia fa poker di medaglie agli Europei (Di lunedì 23 maggio 2022) Un poker da favola per il Taekwondo azzurro che ieri ha terminato l’esperienza ai Campionati Europei a Manchester. Dopo l’oro di Simone Alessio vinto nei -80 kg e il bronzo del campione olimpico Vito Dell’Aquila nei 58 kg, sono arrivate altre due preziose medaglie e in chiusura di manifestazione. Non solo e ancora dalla classe maschile con Antonino Bossolo, che mettendo al collo l’argento accumula punti per Parigi 2024, ma anche la categoria femminile festeggia. Lo fa mediante la bravura e il talento di Giada Al Halwani nei -57 kg. Un percorso straordinario dell’azzurra che ha disputato 4 incontri. Lei stessa sale sul terzo gradino del podio regalando all’Italia un altro prezioso alloro in bacheca. (foto@FitaFederazioneItalianaTaekwondo-Facebook) Il Faro online – ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 23 maggio 2022) Unda favola per ilazzurro che ieri ha terminato l’esperienza ai Campionatia Manchester. Dopo l’oro di Simone Alessio vinto nei -80 kg e il bronzo del campione olimpico Vito Dell’Aquila nei 58 kg, sono arrivate altre due preziosee in chiusura di manifestazione. Non solo e ancora dalla classe maschile con Antonino Bossolo, che mettendo al collo l’argento accumula punti per Parigi 2024, ma anche la categoria femminile festeggia. Lo fa mediante la bravura e il talento di Giada Al Halwani nei -57 kg. Un percorso straordinario dell’azzurra che ha disputato 4 incontri. Lei stessa sale sul terzo gradino del podio regalando alun altro prezioso alloro in bacheca. (foto@FitaFederazioneItaliana-Facebook) Il Faro online – ...

