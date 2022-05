(Di lunedì 23 maggio 2022) Il biglietto lasciato in bella vista sul comodino: «Che possiamo trovare un luogo dove sentirci in pace e dove si manifestino nuove possibilità». Poi Paolo Neri, 67 anni, ex...

Il biglietto lasciato in bella vista sul comodino: 'Che possiamo trovare un luogo dove sentirci in pace e dove si manifestino nuove possibilità'. Poi Paolo Neri , 67 anni, ex autista al Senato e la ... Continuano gli aggiornamenti sulla vicenda dei due anziani, romani, trovati senza vita nella loro casa estiva in provincia di Forlì-Cesena. La storia è diventata un vero e proprio giallo. Ci sono anco ...Suicidi marito e moglie a Forlì: la coppia di Roma era seguace della setta che attende l'Apocalisse. Il culto di Ramtha A interrompere la lite, che nel frattempo si era spostata in strada, sono stati ...