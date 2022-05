“Stupro e violenza sessuale come tattiche di guerra”. L'accusa più dura alla Russia (Di lunedì 23 maggio 2022) “La Russia usa lo Stupro e la violenza sessuale come tattiche di guerra, sistematicamente, ovunque e con sorprendente brutalità”. La durissima denuncia fatta su Telegram è della commissaria parlamentare ucraina per i diritti umani, Lyudmilla Denisova, che ha inoltre riferito che “nelle ultime 24 ore, la linea di assistenza psicologica del commissario è stata contattata da persone di Oleksandrivka, nell'oblast di Kherson, che hanno autorizzato a pubblicare informazioni sui fatti di violenza sessuale. Due ragazze di 12 e 15 anni sono state stuprate dai russi. Una bambina di 6 mesi è stata violentata da un russo con un cucchiaino”. Denisova riferisce anche di una violenza di gruppo di fronte ... Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) “Lausa loe ladi, sistematicamente, ovunque e con sorprendente brutalità”. La durissima denuncia fatta su Telegram è della commissaria parlamentare ucraina per i diritti umani, Lyudmilla Denisova, che ha inoltre riferito che “nelle ultime 24 ore, la linea di assistenza psicologica del commissario è stata contattata da persone di Oleksandrivka, nell'oblast di Kherson, che hanno autorizzato a pubblicare informazioni sui fatti di. Due ragazze di 12 e 15 anni sono state stuprate dai russi. Una bambina di 6 mesi è stata violentata da un russo con un cucchiaino”. Denisova riferisce anche di unadi gruppo di fronte ...

