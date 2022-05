Strage di Capaci, Maria Falcone racconta la morte del fratello Giovanni. VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) Giovanni Falcone rischiava la vita ogni giorno a causa del suo lavoro. Per questo viaggiava sotto scorta. Quando il 23 maggio del 1992 squillò il telefono a casa di sua sorella, lei pensò subito che poteva essergli accaduto qualcosa. “Son venuta a saperlo attraverso una telefonata un po' strana che una mia amica fece a casa, a cui rispose mio marito”, ha raccontato Maria Falcone in un’intervista a SkyTG24, ricordando che subito dopo lui le disse di accendere la televisione. “Sono scappata per l'Ospedale Civico e quando sono arrivata, dallo scivolo che portava al pronto soccorso, mi è venuto incontro Paolo Borsellino”. Fu lui, altro giudice simbolo della lotta alla mafia, a dirle che Falcone era morto (LA STORIA DI Falcone - LE FRASI FAMOSE DEL GIUDICE - LO SHORTHAND). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 23 maggio 2022)rischiava la vita ogni giorno a causa del suo lavoro. Per questo viaggiava sotto scorta. Quando il 23 maggio del 1992 squillò il telefono a casa di sua sorella, lei pensò subito che poteva essergli accaduto qualcosa. “Son venuta a saperlo attraverso una telefonata un po' strana che una mia amica fece a casa, a cui rispose mio marito”, hatoin un’intervista a SkyTG24, ricordando che subito dopo lui le disse di accendere la televisione. “Sono scappata per l'Ospedale Civico e quando sono arrivata, dallo scivolo che portava al pronto soccorso, mi è venuto incontro Paolo Borsellino”. Fu lui, altro giudice simbolo della lotta alla mafia, a dirle cheera morto (LA STORIA DI- LE FRASI FAMOSE DEL GIUDICE - LO SHORTHAND).

Advertising

chetempochefa : 'La verità disattesa parte in quei 57 giorni che intercorrono fra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio. Lì… - Agenzia_Ansa : A Palermo corteo promosso da Quarto Savona 15, l'associazione che porta il nome dell'auto di scorta di Falcone sull… - fattoquotidiano : La mia strada si è intrecciata con quella di Falcone e Borsellino quando – dopo la strage di Capaci e via D’Amelio… - FedericoFistar1 : RT @GeppoErfolle: #23maggio1992 Strage di #Capaci #Falcone #19luglio1992 Strage di via d'Amelio #Borsellino Falcone diceva per combatter… - superenzo41 : RT @ZagorTe46987133: “La politica uccide solo d’estate “ Pif: “Strage di Capaci capitolo chiuso? No, alle elezioni di Palermo problema mor… -