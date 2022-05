Strage di Capaci, le vere ferite dei sopravvissuti. Trent’anni di misteri e dolore (Di lunedì 23 maggio 2022) La corsa verso casa per recuperare la Vespa e raggiungere l’ospedale Cervello, dove erano stati trasportati i superstiti della Strage di Capaci. Quel maledetto sabato pomeriggio del 23 maggio di Trent’anni... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 23 maggio 2022) La corsa verso casa per recuperare la Vespa e raggiungere l’ospedale Cervello, dove erano stati trasportati i superstiti delladi. Quel maledetto sabato pomeriggio del 23 maggio di...

Advertising

chetempochefa : 'La verità disattesa parte in quei 57 giorni che intercorrono fra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio. Lì… - caritas_milano : “Contano le azioni, non le parole” Oggi, #23maggio 2022, ricorre il trentesimo anniversario della strage di #Capaci… - Agenzia_Ansa : La strage di Capaci 30 anni fa. L'Italia ricorda Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agent… - exilegallavich : oggi sono 30 anni dalla strage di capaci - ragazzini_p : La strage di Capaci è ai miei occhi un attentato alla nostra libertà. Falcone è l’autentica testimonianza che è pos… -