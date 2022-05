Strage Capaci, Lamorgese “Sconfiggere la mafia è possibile” (Di lunedì 23 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il denaro illecito rappresenta la protervia delle organizzazioni criminali, l'istituzione del reato di associazione criminale di stampo mafioso è stata molto rilevante, queste modifiche normative hanno poi avuto un seguito dopo il 1992, dopo l'eccidio di Capaci, che ha determinato uno scatto della società civile: non accettare quella violenza inaudita. Si è compreso che la posta era altissima, si stava parlando di tutelare le libertà dei cittadini. La scossa sociale ha dato la forza allo Stato di andare avanti, come prima cosa con l'istituzione della Dia”. Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo dal palco del Foro Italico, a Palermo, nel corso della commemorazione della Strage di Capaci, nel 30esimo anniversario. “Sconfiggere la mafia è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il denaro illecito rappresenta la protervia delle organizzazioni criminali, l'istituzione del reato di associazione criminale di stampo mafioso è stata molto rilevante, queste modifiche normative hanno poi avuto un seguito dopo il 1992, dopo l'eccidio di, che ha determinato uno scatto della società civile: non accettare quella violenza inaudita. Si è compreso che la posta era altissima, si stava parlando di tutelare le libertà dei cittadini. La scossa sociale ha dato la forza allo Stato di andare avanti, come prima cosa con l'istituzione della Dia”. Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana, intervenendo dal palco del Foro Italico, a Palermo, nel corso della commemorazione delladi, nel 30esimo anniversario. “laè ...

Advertising

fanpage : Sono passati 30 anni dalla strage di #Capaci. Mille chili di tritolo sbalzano in aria le auto in cui il giudice ant… - chetempochefa : 'La verità disattesa parte in quei 57 giorni che intercorrono fra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio. Lì… - caritas_milano : “Contano le azioni, non le parole” Oggi, #23maggio 2022, ricorre il trentesimo anniversario della strage di #Capaci… - espressonline : Lorenzo Jovanotti: «La strage di Capaci è stata il risveglio di piombo della mia generazione» #23maggio… - CollectifAvanti : RT @himeralive: STUDENTI IN PIAZZA PER RICORDARE FALCONE Si è svolta questa mattina in piazza Duomo la manifestazione organizzata dal comun… -