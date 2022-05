Strage Capaci, Di Maio “Importante rete internazionale contro mafie” (Di lunedì 23 maggio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – Uno dei risultati importanti di Giovanni Falcone “è stato costruire una rete a livello internazionale per il contrasto alle organizzazioni criminali. La pietra miliare di questo lavoro per noi è la convenzione di Palermo del dicembre 2000, l'Italia è stata riconosciuta a livello internazionale come Paese guida nel contrasto alle organizzazioni criminali e alle corruzioni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in occasione delle commemorazioni per i 30 anni dalla Strage di Capaci. “Nel 2020, come Farnesina, abbiamo costruito il programma Falcone e Borsellino con 400 magistrati dell'America Latina e dei Caraibi che si formano con le autorità italiane”, ha aggiunto.-foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – Uno dei risultati importanti di Giovanni Falcone “è stato costruire unaa livelloper il contrasto alle organizzazioni criminali. La pietra miliare di questo lavoro per noi è la convenzione di Palermo del dicembre 2000, l'Italia è stata riconosciuta a livellocome Paese guida nel contrasto alle organizzazioni criminali e alle corruzioni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, in occasione delle commemorazioni per i 30 anni dalladi. “Nel 2020, come Farnesina, abbiamo costruito il programma Falcone e Borsellino con 400 magistrati dell'America Latina e dei Caraibi che si formano con le autorità italiane”, ha aggiunto.-foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

Advertising

fanpage : Sono passati 30 anni dalla strage di #Capaci. Mille chili di tritolo sbalzano in aria le auto in cui il giudice ant… - chetempochefa : 'La verità disattesa parte in quei 57 giorni che intercorrono fra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio. Lì… - caritas_milano : “Contano le azioni, non le parole” Oggi, #23maggio 2022, ricorre il trentesimo anniversario della strage di #Capaci… - xdanvrsrule : RT @tripps42: Qualche anno prima della strage di Capaci, Giovanni Falcone subì un altro (fallito) attentato all'Addaura, nella villa estiva… - AuxiliumCoop : #Giornatadellalegalità #coopAuxilium i bambini del CARA di #Bari piantano un piccolo ulivo in memoria di… -