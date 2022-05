Storia fake all’Isola dei Famosi, Roger lo ammette e si scusa. Estefania nega ed Edoardo la attacca: «Hai sparato una serie di ca**ate» (Di lunedì 23 maggio 2022) Estefania e Roger all’Isola dei Famosi 2022, chi ha ragione tra Estefania Bernal e Roger Balduino? Mentre tutti i concorrenti in gioco sembrano schierati dalla parte del modello, che nelle scorse puntate ha ammesso di avere inizialmente calcato la mano sulla “coppia” su richiesta della ragazza per emergere di più nel gioco, Estefania si è mostrata ancora una volta irritata dall’atteggiamento assunto dal suo “ex” e si è stranita quando l’uomo, in seguito ad un discorso di Edoardo Tavassi, ha chiesto scusa per le “bugie” raccontate insieme a lei (che a detta sua, invece, non ci sono mai state perché non esisteva nessun accordo per fingere un amore). Tutto è partito da Edoardo che, spronato dallo spirito dell’Isola ad ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 23 maggio 2022)dei2022, chi ha ragione traBernal eBalduino? Mentre tutti i concorrenti in gioco sembrano schierati dalla parte del modello, che nelle scorse puntate ha ammesso di avere inizialmente calcato la mano sulla “coppia” su richiesta della ragazza per emergere di più nel gioco,si è mostrata ancora una volta irritata dall’atteggiamento assunto dal suo “ex” e si è stranita quando l’uomo, in seguito ad un discorso diTavassi, ha chiestoper le “bugie” raccontate insieme a lei (che a detta sua, invece, non ci sono mai state perché non esisteva nessun accordo per fingere un amore). Tutto è partito dache, spronato dallo spirito dell’Isola ad ...

Advertising

Paninoalsalame4 : Pierpaolo svegliati chiudi questa storia fake dove l'unica che guadagna è la verza stai perdendo tutti i followers,… - FuffaForte : @EtruscoViola @dwapara50 @Helliot_Spencer [bellina, la foto fake piu famosa della storia] No, amoroso mio, no, QUES… - Paninoalsalame4 : Pierpaolo mi ha bloccato mesi fa ma qualcuno deve fargli arrivare questo tw, svegliati te lo dico di cuore stai per… - naley23 : RT @Bianconera1897: Ma Roger che finge di essere pentito e si finge vittima della storia fake ma dai guarda caso piange quando sta in nomin… - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: La prima “fake news” della storia?? -