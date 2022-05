Stop Patto stabilità anche nel 2023. Bruxelles bacchetta l’Italia sul PNRR (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Patto stabilità è sospeso per tutto il 2023. L’ufficialità è arrivata oggi dopo un tira e molla fra le colombe ed i falchi dell’UE, non senza fare un richiamo all’austerità dei conti pubblici ed al corretto utilizzo dei fondi del PNRR. All’Italia è stato chiesto di limitare la spesa corrente, passare ad un regime di aiuti più mirati alle categorie in difficoltà ed attuare le riuforme previste dal PNRR. Stop a Patto stabilità nel 2023 ma non è un “liberi tutti” La Commissione europea, giudicando che siano “presenti le condizioni”, ha mantenuto la sospensione del Patto di stabilità e crescita anche nel 2023, annunciando che intende disattivarla a ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 maggio 2022) Ilè sospeso per tutto il. L’ufficialità è arrivata oggi dopo un tira e molla fra le colombe ed i falchi dell’UE, non senza fare un richiamo all’austerità dei conti pubblici ed al corretto utilizzo dei fondi del. Alè stato chiesto di limitare la spesa corrente, passare ad un regime di aiuti più mirati alle categorie in difficoltà ed attuare le riuforme previste dalnelma non è un “liberi tutti” La Commissione europea, giudicando che siano “presenti le condizioni”, ha mantenuto la sospensione deldie crescitanel, annunciando che intende disattivarla a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Commissione Ue ritiene giustificato un nuovo stop del Patto di Stabilità e crescita per tutto il 2023. Si legge… - Agenzia_Ansa : 'Siamo lontani dalla normalità economica' e 'non stiamo proponendo un ritorno a una spesa illimitata'. Lo ha detto… - MediasetTgcom24 : Dalla Ue stop al patto di stabilità ma l'Italia ha i conti non in linea | 'Rientrate dal debito e tagliate tasse su… - IlModeratoreWeb : Da Commissione Ue stop al Patto di Stabilità anche nel 2023, richiamo all’Italia - - Italpress : Da Commissione Ue stop al Patto di Stabilità anche nel 2023, richiamo all’Italia -