"Stop debito, basta il Recovery". L'Ue striglia l'Italia: così rischiamo la recessione (Di lunedì 23 maggio 2022) Non è più tempo di spesa indiscriminata. La fase dell'emergenza Covid è terminata, anche se ora la guerra in Ucraina pone altre incognite. Ma, per affrontarle, c'è già il Recovery. L'Italia deve accontentarsi di quello e smetterla con i bonus a pioggia. È il senso delle raccomandazioni che oggi la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen consegnerà al governo di Mario Draghi. Anticipate, peraltro, da una lunga intervista a La Stampa del commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni. Colloquio in cui l'ex premier non usa mezzi termini: «La forte ripresa prima e la guerra poi hanno stravolto il quadro. Se pensassimo di essere ancora in una fase in cui sono possibili sostegni di ogni tipo prenderemmo un abbaglio. Non sto teorizzando un ritorno all'austerity ma quello che abbiamo fatto durante la pandemia non è più possibile, per almeno due ... Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) Non è più tempo di spesa indiscriminata. La fase dell'emergenza Covid è terminata, anche se ora la guerra in Ucraina pone altre incognite. Ma, per affrontarle, c'è già il. L'deve accontentarsi di quello e smetterla con i bonus a pioggia. È il senso delle raccomandazioni che oggi la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen consegnerà al governo di Mario Draghi. Anticipate, peraltro, da una lunga intervista a La Stampa del commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni. Colloquio in cui l'ex premier non usa mezzi termini: «La forte ripresa prima e la guerra poi hanno stravolto il quadro. Se pensassimo di essere ancora in una fase in cui sono possibili sostegni di ogni tipo prenderemmo un abbaglio. Non sto teorizzando un ritorno all'austerity ma quello che abbiamo fatto durante la pandemia non è più possibile, per almeno due ...

