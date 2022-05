Stefano De Martino debutta al cinema: il conduttore rivela i dettagli (VIDEO) (Di lunedì 23 maggio 2022) Stefano De Martino sul grande schermo a giugno: il ballerino e conduttore debutta come attore in una nuova pellicola. Ecco il trailer Versatile e brillante Stefano De Martino riesce in qualsiasi ruolo a riscuotere un clamoroso successo. Dopo aver debuttato nel 2009 nella scuola più famosa d’Italia, nel talent show “Amici” come ballerino, la carriera di Stefano ha subito un enorme evoluzione. Tutto è partito nel 2018 dove Stefano in qualità di inviato ha partecipato al reality show di Canale 5 L’isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi. E’ arrivato l’esordio in veste di conduttore nel programma “Made in Sud” su Rai 2 dove ha affiancato Fatima Trotta, e successivamente “Stasera tutto è possibile” conducendo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 23 maggio 2022)Desul grande schermo a giugno: il ballerino ecome attore in una nuova pellicola. Ecco il trailer Versatile e brillanteDeriesce in qualsiasi ruolo a riscuotere un clamoroso successo. Dopo averto nel 2009 nella scuola più famosa d’Italia, nel talent show “Amici” come ballerino, la carriera diha subito un enorme evoluzione. Tutto è partito nel 2018 dovein qualità di inviato ha partecipato al reality show di Canale 5 L’isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi. E’ arrivato l’esordio in veste dinel programma “Made in Sud” su Rai 2 dove ha affiancato Fatima Trotta, e successivamente “Stasera tutto è possibile” conducendo ...

