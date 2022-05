Stefano De Martino debutta al cinema con Luca e Paolo ne Il giorno più bello (Di lunedì 23 maggio 2022) Ballerino, modello, showman e ora anche attore. La parabola in continua ascesa di Stefano De Martino il 9 giugno lo porta al cinema con il film 'Il giorno più bello'. La pellicola, esordio alla regia ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 maggio 2022) Ballerino, modello, showman e ora anche attore. La parabola in continua ascesa diDeil 9 giugno lo porta alcon il film 'Ilpiù'. La pellicola, esordio alla regia ...

Advertising

Hilarykinder2 : RT @VOE_UNITO: Regine e principesse dell’antichità. Una serie di conferenze a @unito @MuseoEgizio 20 maggio: @davidenadali 26 maggio: Sil… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Che bello Stefano De Martino versione sposo ??. Ora si mette in gioco come attore - fanpage : Che bello Stefano De Martino versione sposo ??. Ora si mette in gioco come attore - Giada89745416 : RT @Evelin05508022: Stefano De Martino dopo Sogni al cielo. “Bello questo eh” ?? Si, Stè, questo è proprio bello. Questo, è proprio Alex.… - lifestyleblogit : 'IL GIORNO PIÙ BELLO' con Luca e Paolo e Stefano De Martino dal 9 giugno al cinema - -