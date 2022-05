Steam Deck | Nuovi giochi compatibili e tanti FIX

(Di lunedì 23 maggio 2022) Se siete fortunati possessori di unada oggi potete aggiornare la console Valve ad un nuovo Firmware, il quale oltre a risolvere diversi problemi aggiunge il supporto per, a seguire tutti i dettagli. Tutti i FIX del nuovo aggiornamento perRisolto il problema con il nuovo launcher di Final Fantasy XIV Online. Risolto il problema con l’arresto anomalo del test di Turing all’avvio del capitolo 4. Migliora gli FPS in Street Fighter V durante le partite online. Risolto il problema con il supporto del controller in Mini Ninja. Risolto il problema con Resident Evil Revelations 2 che non si avviava su. Risolto il problema con la riproduzione video in Ember Knights, Street Fighter V, Disintegration, ...

Tech_Gaming_it : Steam Deck si aggiorna con FIX e nuovi giochi compatibili - HDblog : Steam Deck è facilmente riparabile e iFixit venderà quasi ogni ricambio - David_c05 : Final Fantasy 14 ora funziona con Steam Deck - Asgard_Hydra : Final Fantasy 14 ora funziona con Steam Deck - buitmor : @cecilos ¿Tanto pesa la Steam Deck ? ?? -

A differenza di quanto accade solitamente nel mondo della tecnologia e dell'hardware proprietario, Valve ha adottato un approccio molto aperto e libero verso il suo, offrendo guide sul come aprire la console , fornendo i driver ufficiali per utilizzare altri sistemi operativi e persino mettendo a disposizione i CAD ufficiali per stampare un nuovo ...Gli appassionati si saranno già accorti che l'abbinata Zen 2 / RDNA 2 non è una novità: è la stessa che troviamo sulle console di nuova generazione e in particolare su, la cui APU ...Si tratta di un cambiamento non da poco, questo è certo, ma la stessa formula è presente anche sotto la scocca di Steam Deck, che ha dato prova di ottime capacità nel gaming: per questo motivo ...Come riportato sul sito ufficiale, Valve ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per la Steam Deck,il quale oltre a risolvere diversi problemi aggiunge ...