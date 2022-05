Squalificati Serie A, decisioni post 38esima giornata: saltano la prima del prossimo anno (Di lunedì 23 maggio 2022) Squalificati Serie A, ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata di Serie A. I giocatori salteranno la prima del prossimo anno Il Giudice Sportivo della Serie A ha comunicato quali sono i 10 giocatori Squalificati per la prima giornata della prossima stagione. GIOCATORI NON ESPULSI: Altare (Cagliari), Buongiorno (Torino), Freuler (Atalanta), Lopez (Sassuolo), Luiz Felipe (Lazio), Kean e Rabiot (Juventus), Casale, Ceccherini e Veloso (Verona). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022)A, ecco ledel Giudice Sportivo dopo l’ultimadiA. I giocatori salterladelIl Giudice Sportivo dellaA ha comunicato quali sono i 10 giocatoriper ladella prossima stagione. GIOCATORI NON ESPULSI: Altare (Cagliari), Buongiorno (Torino), Freuler (Atalanta), Lopez (Sassuolo), Luiz Felipe (Lazio), Kean e Rabiot (Juventus), Casale, Ceccherini e Veloso (Verona). L'articolo proviene da Calcio News 24.

