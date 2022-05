Sport: Meloni, 'c'è stato accanimento contro settore durante il Covid' (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "E' stato fatto un lavoro prezioso e non è un caso se oggi Opes punto di riferimento" in "un settore che è stato colpito della politica nel periodo della pandemia, semplicemente perchè non si è saputo fare nulla di meglio. C'è stato un accanimento contro palestre, piscine che non aveva alcun senso perchè non c'erano evidenze scientifiche". Così Giorgia Meloni, presidente Fdi, all'assemblea nazionale dell'Ente di promozione Sportiva 'Opes Italia', che si è tenuta questa mattina presso il salone d'onore del Coni. "Io sono una persona abituata ad allenarsi. E sappiamo che l'attività Sportiva fa bene e migliora il sistema immunitario che ti protegge. Più gente fa Sport, più gente ha uno stile ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "E'fatto un lavoro prezioso e non è un caso se oggi Opes punto di riferimento" in "unche ècolpito della politica nel periodo della pandemia, semplicemente perchè non si è saputo fare nulla di meglio. C'èunpalestre, piscine che non aveva alcun senso perchè non c'erano evidenze scientifiche". Così Giorgia, presidente Fdi, all'assemblea nazionale dell'Ente di promozioneiva 'Opes Italia', che si è tenuta questa mattina presso il salone d'onore del Coni. "Io sono una persona abituata ad allenarsi. E sappiamo che l'attivitàiva fa bene e migliora il sistema immunitario che ti protegge. Più gente fa, più gente ha uno stile ...

