Advertising

sportli26181512 : Speziamania: per i tifosi suggestione Bjelica per il dopo Motta.: La festa per la salvezza dello Spezia è proseguit… -

Calciomercato.com

La sbornia in riva al Golfo è appena iniziata e proseguirà, statene certi, ancoramolto tempo, sicuramenteun'altra stagione. Non saremo mai una grande piazza e non potremo avere mai un ...Hristov e Bastoni abbattuti da entrate quanto meno improvvide dei neroazzurri e costretti ad uscire, idemAgudelo, poi c'è il 'mitico' Maresca che, fedele a quanto già mostrato in altre occasioni,... Speziamania: per i tifosi suggestione Bjelica per il dopo Motta. La festa per la salvezza dello Spezia è proseguita in serata, tutti insieme appassionatamente: proprietà, staff tecnico, dirigenziale e calciatori. Una serata, inutile girarci attorno, in cui si è par ...Udine porta bene. Sarà sicuramente il Monte Nero, dove Alberto Picco perse la vita durante la prima guerra mondiale, sullo sfondo ad una cinquantina di chilometri, ad essere l’angelo custode delle cas ...