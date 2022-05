Spezia-Napoli | follia durante la gara | ci sono 4 feriti

Advertising

mirkocalemme : Chi è presente allo stadio mi racconta che, dopo il gol di #Politano, è partito un lancio di bottiglie e fumogeni v… - caterinabalivo : Termina la stagione del Napoli con una bella vittoria a suon di gol a La Spezia, peccato per il sogno scudetto sfum… - claudioruss : Le immagini degli scontri tra tifosi #Spezia e #Napoli #SpeziaNapoli - cn1926it : Scontri #SpeziaNapoli, la ricostruzione: ecco cosa rischiano i due club - cn1926it : “Il futuro appartiene a coloro che si preparano per esso oggi.” Rifondazione #Napoli? -

Doveva essere una festa, è diventata una guerra., partita ininfluente ai fini della classifica, è stata sospesa per incidenti sugli spalti dall'11' al 23' del primo tempo. In quel momento ilera già in vantaggio per il gol di ...è la mia seconda casa e lo sarà per sempre." TAGS erlic martinL'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto su quello che è accaduto ieri al Picco durante la gara tra Spezia e Napoli: "Un pomeriggio di follia, con un bilancio che poteva essere più ...Luciano Spalletti perde uno dei suoi collaboratori tecnici più fidati: Daniele Baldini non sarà più nello staff del Napoli.