Spagna: la lista dei convocati per la Nations League (Di lunedì 23 maggio 2022) Pronti per la Nations League, il Ct spagnolo, Luis Enrique ha stilato la lista dei convocati: out Fabian Ruiz, confermato Alvaro Morata. Marco Asensio e Ansu Fati le new entry. Di seguito la lista completa:Portieri: Unai Simone, R. Sanchez, D. Raya.Difensori: Jordi Alba, Marcos Alonso, Pau Torres, Inigo Martinez, Eric Garcia, Laporte, Azpilicueta, Carvajal.Centrocampisti: Rodrigo, Busquets, Gavi, Thiago Alcantara, Koke, Soler, Marcos Llorente.Attaccanti: Dani Olmo, Sarabia, Ansu Fati, Morata, Raul de Tomas, Fabian Torres, Asensio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Pronti per la, il Ct spagnolo, Luis Enrique ha stilato ladei: out Fabian Ruiz, confermato Alvaro Morata. Marco Asensio e Ansu Fati le new entry. Di seguito lacompleta:Portieri: Unai Simone, R. Sanchez, D. Raya.Difensori: Jordi Alba, Marcos Alonso, Pau Torres, Inigo Martinez, Eric Garcia, Laporte, Azpilicueta, Carvajal.Centrocampisti: Rodrigo, Busquets, Gavi, Thiago Alcantara, Koke, Soler, Marcos Llorente.Attaccanti: Dani Olmo, Sarabia, Ansu Fati, Morata, Raul de Tomas, Fabian Torres, Asensio. SportFace.

Advertising

petergomezblog : Guerra in Ucraina, Italia tra i pochi Paesi a non dare informazioni sulle armi inviate. Usa, Spagna,Uk hanno maggio… - sportli26181512 : Convocati Spagna: ci sono Fabian Ruiz e Morata, tornano Ansu Fati e Asensio: Il ct della Spagna Luis Enrique ha dir… - sportface2016 : #Spagna: la lista dei convocati per la #NationsLeague - sportli26181512 : Luis Enrique dà i convocati della Spagna con un video al museo: Nel tempio calcistico dedicato alla nazionale spagn… - junews24com : Convocati Spagna per la Nations League: la decisione di Luis Enrique su Morata - -