Sondaggi politici: Fratelli d'Italia sempre in testa davanti al Pd di Letta (Di lunedì 23 maggio 2022) Noto per Porta a Porta aggiorna i Sondaggi politici, secondo i quali le variazioni non sono significative rispetto all'ultimo periodo. I dati vedono ancora Fratelli d'Italia in vetta: il partito di ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 maggio 2022) Noto per Porta a Porta aggiorna i, secondo i quali le variazioni non sono significative rispetto all'ultimo periodo. I dati vedono ancorad'in vetta: il partito di ...

Advertising

DaniloMapelli : @LucaValigi @GRETA1SGARBO Buon giorno lei si pone con gentilezza,quindi è sempre ben accolto,ma voglio dire se i re… - Giordano218 : Ultimi sondaggi politici #23maggio - diStasioStefano : RT @diStasioStefano: @strange_days_82 per me Orsini è troppo morbido con il governo de i Drahi's, qua si tratta di cacciarlo via perché fa… - diStasioStefano : @strange_days_82 per me Orsini è troppo morbido con il governo de i Drahi's, qua si tratta di cacciarlo via perché… - diStasioStefano : @triolo_antonio @AlexBazzaro anche la caduta di tutto il governo 23+1 de i Drahi's è un atto altamente educativo/te… -