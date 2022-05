Sondaggi politici | Fratelli d' Italia primo partito e Pd si avvicina

(Di lunedì 23 maggio 2022)d', il Pd cresce e si. Lega in calo, M5S sale. E' il quadro delo Swg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto ad oggi.d'perde lo 0,3% e scende al 22,6%, mentre ilDemocratico guadagna lo 0,5% e sale al 21,8%. Cala la Lega, ora al 15% ( - 0,6%)...

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici. Fratelli d'Italia primo partito, il Pd cresce e si avvicina. Lega in calo, M5S sale. E' il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto ad oggi. Fratelli d'Italia perde lo 0,3% e scende al 22,6%, mentre il Partito Democratico guadagna lo 0,5% e sale al 21,8%. Cala la Lega, ora al 15% (-0,6%).