Solo per passione: le anticipazioni della seconda puntata (Di lunedì 23 maggio 2022) Non poteva esserci occasione migliore della Giornata mondiale della legalità per la messa in onda della seconda e ultima puntata di Solo per passione, la miniserie di Rai1 sulla vita di Letizia Battaglia, diretta da Roberto Andò. L'iconica fotografa scomparsa lo scorso aprile, interpretata da Isabella Ragonese, riuscì infatti a trasformare la fotografia in un'arma di lotta e di salvezza, raccontando con i suoi scatti la Palermo più violenta, quella in cui la criminalità mafiosa alzò il tiro contro gli uomini delle istituzioni: ecco dunque le foto struggenti dell'omicidio di Piersanti Mattarella, l'amicizia con il giudice Giovanni Falcone e poi le minacce della mafia che sfidò continuando a lavorare in trincea. Ecco le anticipazioni del ... Leggi su panorama (Di lunedì 23 maggio 2022) Non poteva esserci occasione miglioreGiornata mondialelegalità per la messa in ondae ultimadiper, la miniserie di Rai1 sulla vita di Letizia Battaglia, diretta da Roberto Andò. L'iconica fotografa scomparsa lo scorso aprile, interpretata da Isabella Ragonese, riuscì infatti a trasformare la fotografia in un'arma di lotta e di salvezza, raccontando con i suoi scatti la Palermo più violenta, quella in cui la criminalità mafiosa alzò il tiro contro gli uomini delle istituzioni: ecco dunque le foto struggenti dell'omicidio di Piersanti Mattarella, l'amicizia con il giudice Giovanni Falcone e poi le minaccemafia che sfidò continuando a lavorare in trincea. Ecco ledel ...

