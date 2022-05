Soldati russi uccisi in Ucraina, la denuncia di Londra: “In tre mesi sono morti quanti in nove anni in Afghanistan” (Di lunedì 23 maggio 2022) Soldati russi uccisi in Ucraina: secondo quanto riferito da Londra, Mosca avrebbe perso in tre mesi di guerra tanti militari quanti ne sono morti in nove anni in Afghanistan. Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha rilasciato alcune informazioni in merito ai Soldati russi uccisi in Ucraina. A questo proposito, Londra ha rivelato che, nei primi tre mesi del conflitto russo-ucraino, la russia ha perso un numero di militari che corrisponde a quello registrato in circa un decennio di guerra in Afghanistan. La stima diffusa dal Ministero della Difesa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 23 maggio 2022)in: secondo quanto riferito da, Mosca avrebbe perso in tredi guerra tanti militarineinin. Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha rilasciato alcune informazioni in merito aiin. A questo proposito,ha rivelato che, nei primi tredel conflitto russo-ucraino, laa ha perso un numero di militari che corrisponde a quello registrato in circa un decennio di guerra in. La stima diffusa dal Ministero della Difesa ...

