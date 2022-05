Simona Ventura, la conduttrice parla dell’infortunio di sua madre: fan preoccupati (Di lunedì 23 maggio 2022) Simona Ventura è una conduttrice televisiva, showgirl e attrice italiana. Le sue prime apparizioni in televisione risalgono alla metà degli anni ottanta, come concorrente di alcuni famosi quiz e giochi televisivi. Ha esordito ufficialmente nel 1988 come valletta nel quiz di Rai 1 Domani sposi. Da quel momento in poi la sua carriera non si è più fermata. La nota conduttrice Tv però sta attraversando un periodo davvero molto difficile. Un mese e mezzo fa sua madre ha avuto un piccolo infortunio e ora, come ci ha spiegato Simona Ventura su Instagram, la donna è tornata a casa. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.



