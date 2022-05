Simona Ventura, grave incidente per sua mamma: “Non ha mollato mai” (Di lunedì 23 maggio 2022) Simona Ventura ha vissuto giorni terribili, preoccupata per le serie conseguenze di un brutto incidente che ha costretto sua madre in ospedale per oltre un mese e mezzo. Solo ora che finalmente il peggio è passato, la conduttrice ha il coraggio di raccontare i suoi timori su Instagram, lanciando un messaggio bellissimo a tutti i suoi fan. Simona Ventura, l’incidente di sua mamma Tanto amante dei social (da qualche anno a questa parte) quanto riservata nei momenti in cui la privacy sembra essere d’obbligo, Simona Ventura ha deciso di tenere per sé quello che è stato uno dei periodi più drammatici della sua vita. Diverse settimane fa, sua mamma Anna ha avuto un brutto incidente ed è stata ricoverata per ... Leggi su dilei (Di lunedì 23 maggio 2022)ha vissuto giorni terribili, preoccupata per le serie conseguenze di un bruttoche ha costretto sua madre in ospedale per oltre un mese e mezzo. Solo ora che finalmente il peggio è passato, la conduttrice ha il coraggio di raccontare i suoi timori su Instagram, lanciando un messaggio bellissimo a tutti i suoi fan., l’di suaTanto amante dei social (da qualche anno a questa parte) quanto riservata nei momenti in cui la privacy sembra essere d’obbligo,ha deciso di tenere per sé quello che è stato uno dei periodi più drammatici della sua vita. Diverse settimane fa, suaAnna ha avuto un bruttoed è stata ricoverata per ...

