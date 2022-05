“Siamo ancora fidanzati”: Barù su Jessica lascia senza parole – come stanno le cose? (Di lunedì 23 maggio 2022) Continua a far discutere il rapporto fra Barù Gaetani e Jessica Selassié. Nella casa del Grande Fratello Vip 6 i due sono stati molto vicini ma non sono mai andati oltre l’amicizia, più per volontà del nobile toscano, mentre la principessa etiope non ha mai nascosto un certo interesse. Lontano dalle telecamere non sono cambiate di molto le cose. Recentemente, Barù ha parlato della vincitrice del reality show come della sua ex fidanzata ma con ironia. I fan che sperano nella nascita di una relazione d’amore fra i due, non gradiscono questi comportamenti e si schierano dalla parte di Jessica. Barù prosegue ad ironizzare su Jessica Il Grande Fratello Vip 6 è terminato a marzo, due mesi fa. La situazione fra Barù e ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 23 maggio 2022) Continua a far discutere il rapporto fraGaetani eSelassié. Nella casa del Grande Fratello Vip 6 i due sono stati molto vicini ma non sono mai andati oltre l’amicizia, più per volontà del nobile toscano, mentre la principessa etiope non ha mai nascosto un certo interesse. Lontano dalle telecamere non sono cambiate di molto le. Recentemente,ha parlato della vincitrice del reality showdella sua ex fidanzata ma con ironia. I fan che sperano nella nascita di una relazione d’amore fra i due, non gradiscono questi comportamenti e si schierano dalla parte diprosegue ad ironizzare suIl Grande Fratello Vip 6 è terminato a marzo, due mesi fa. La situazione frae ...

