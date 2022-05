Servirebbe una giornata mondiale contro gli estri neologistici incontrollati (Di lunedì 23 maggio 2022) Nei giorni scorsi si è celebrata la giornata internazionale contro l’omobitransfobia, per disteso “contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia” (e prossimamente magari “contro la LGBTQIA+fobia, così non si farà torto a nessuno). Se le “Giornate di qualcosa” non fossero già troppe, più dei giorni dell’anno, verrebbe la tentazione di proporne una contro gli estri neologistici incontrollati. «I hate the word homophobia. It’s not a phobia. You are not scared. You are an asshole» (Io odio la parola omofobia. Non è una fobia. Tu non sei spaventato. Sei uno stronzo). Attribuito all’attore americano Morgan Freeman, questo tweet è diventato virale alcuni anni fa, propalandosi da un sito all’altro e di qui rimbalzando su murales, poster, spillette, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 23 maggio 2022) Nei giorni scorsi si è celebrata lainternazionalel’omobitransfobia, per disteso “l’omofobia, la bifobia e la transfobia” (e prossimamente magari “la LGBTQIA+fobia, così non si farà torto a nessuno). Se le “Giornate di qualcosa” non fossero già troppe, più dei giorni dell’anno, verrebbe la tentazione di proporne unagliinllati. «I hate the word homophobia. It’s not a phobia. You are not scared. You are an asshole» (Io odio la parola omofobia. Non è una fobia. Tu non sei spaventato. Sei uno stronzo). Attribuito all’attore americano Morgan Freeman, questo tweet è diventato virale alcuni anni fa, propalandosi da un sito all’altro e di qui rimbalzando su murales, poster, spillette, ...

