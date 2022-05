Serie A | Giudice Sportivo | un turno di squalifica per 10 giocatori

(Di lunedì 23 maggio 2022) IldellaA, al termine del campionato ha stilato una lista diti per una giornata. Di seguito l’elenco completo: Giorgio Altare (Cagliari), Alessandro Buongiorno (Torino), Nicolò Casale (Hellas Verona), Federico Ceccherini (Hellas Verona), Remo Freuler (Atalanta), Moise Kean (Juventus), Maxime Lopez (Sassuolo), Mighel Veloso (Hellas Verona), Adrien Rabiot (Juventus) e Luiz Felipe (Lazio). Per quanto riguarda staff tecnico e dirigenza, undiper Manolo Pestrin e Salvatore Avallone (Salernitana). SportFace.

11contro11 : #SerieA, 38^ giornata: le decisioni del Giudice Sportivo #Atalanta #Cagliari #HellasVerona #Juventus #Lazio… - sportface2016 : #SerieA, Giudice Sportivo: un turno di squalifica per 10 giocatori - VoceGiallorossa : ????? Giudice Sportivo - Gli squalificati dell'ultima giornata di Serie A #ASRoma - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Sono 10 i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sono 10 i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo -

Il Giudice Sportivo della Serie A, al termine del campionato ha stilato una lista di giocatori squalificati per una giornata. Di seguito l'elenco completo: Giorgio Altare (Cagliari), Alessandro Buongiorno (Torino), Nicolò Casale (Hellas Verona), Federico Ceccherini (Hellas Verona), Remo Freuler (Atalanta), Moise Kean (Juventus), Maxime Lopez (Sassuolo), Mighel Veloso (Hellas Verona), Adrien Rabiot (Juventus) e Luiz Felipe (Lazio). Il Giudice Sportivo della serie A ha emesso gli ultimi verdetti stagionali. Nel Torino è stato squalificato Buongiorno per un turno, salterà quindi la prima del prossimo campionato. ALTARE Giorgio ...