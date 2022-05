Scuola e Legalità | Bianchi | La Cultura è Essa Stessa Sfida Alla Mafia

Advertising

matteorenzi : Insieme ai ragazzi di Ercolano vincitori delle borse di studio, promosse dal grande Sindaco @CiroBuonajuto. Che bel… - PATRIZIA953 : @matteorenzi E chi lo dimentica… Nella scuola progettammo la Nave della Legalità che ha portato studenti di tutta I… - palermomaniait : Strage di Capaci, Flc Cgil Sicilia: ''Investire sulla scuola per promuovere la cultura della legalità'' -… - AnnalisaFrigen1 : 'Gli uomini passano,le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di alt… - GiornaleLORA : Strage Capaci: investire sulla scuola per promuovere la cultura della legalità -

Orizzonte Scuola

Striscioni, lenzuola e manifesti colorati con pensieri in ricordo delle vittime della mafia scritti dai tanti giovani presenti alla manifestazione addobbano le transenne del Foro Italico dove si ...... il 23 maggio, per commemorare le vittime delle stragi mafiose di Capaci e via D ' Amelio, oltre alla " Settimana della" che ogniitaliana onora con attività di conoscenza e studio ... “Un Pieno di Legalità”, la pedagogia della memoria e l’epistemologia storica: un’UdA per la scuola del Ciclo di Base